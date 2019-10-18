Появилось новое видео Михаила Хачатуряна с дочерьми

Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен на пресс-конференции в студии телеканала «360» показал новое видео из жизни главы семейства и его дочерей.

На кадрах видно, как отдыхает Михаил Хачатурян. В комнате приглушен свет, он сидит в кресле, играет с собакой и слушает музыку. На других кадрах Хачатурян спит, рядом с ним лежит собака.

«Где я нахожусь? Спи», — говорит одна из сестер, наводя камеру на собаку.

Защита Хачатуряна говорит, что сестры часто снимали на телефон общение с отцом и друг другом. Но при этом нет записи, где отец их домогается.

«Это праздник — Михаил любил светомузыку включать. Вы слышите, как поет Ангелина. Он играет с собакой, сидит, радуется. Девочки за спиной снимают его. Могли снимать, и много таких видео есть. Снимали его спящим, как он развлекается. Кстати, на этом кресле они его и убили», — рассказал Арсен на пресс-конференции.

Ранее в Сети появилось видео, где Михаил Хачатурян в грубой форме отчитывает дочерей за беспорядок на кухне.

Позже Арсен Хачатурян заявил, что не видит в этом видео ничего плохого. По его словам, его дядя не любил беспорядок в доме, а девочки постоянно его устраивали, чем очень нервировали отца.

Убийство Михаила Хачатуряна

Михаил Хачатурян умер 27 июля 2018 года. Тело нашли на лестничной клетке около его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Мужчине нанесли множественные колото-резаные ранения в области груди и шеи.

На следующий день по подозрению в убийстве задержали его дочерей: 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию. Девушки признали свою вину. Они заявили, что их отец был тираном и оказывал на них психологическое давление, а также применял насилие, в том числе и сексуальное.

Сначала сестры находились в СИЗО, потом их выпустили из-под стражи. Меру пресечения изменили на запрет определенных действий. Сейчас они живут в разных квартирах. При этом девушки в определенное время могут выходить на улицу (кроме ночи). Им запрещено пользоваться мобильными телефонами, выходить в интернет, общаться между собой, контактировать со СМИ и свидетелями.

В июне 2019 года Крестине, Марии и Ангелине выдвинули окончательное обвинение: убийство группой лиц по предварительному сговору. Защита же настаивает, что следствие должно признать их действия самообороной.

Недавно экспертиза подтвердила секс-домогательства Михаила Хачатуряна по отношению к своим дочерям.

«Самые страшные для нас выводы — это то, что у Хачатуряна была тяга к несовершеннолетним и были сексуальные расстройства», — рассказала правозащитница Ева Меркачева.

Родственники Хачатуряна считают, что его дочери спланировали убийство, а многие факты о своих отношениях с отцом выдумали. Также родные Михаила полагают, что права потерпевшей стороны нарушены, а следствие было неполным.