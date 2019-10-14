  • «Самые страшные для нас выводы»: Меркачева — о психологической экспертизе Хачатуряна

    14 октября 2019, 13:49

    Андрей Иванов, Иван Степанов

    Правозащитница Ева Меркачева во время беседы с «360» рассказала, что специалисты уже проанализировали всю жизнь убитого Михаила Хачатуряна. Результаты исследования сексолога института имени Сербского, которые опубликовал Telegram-канал Mash, лишь подтвердили факт сексуального расстройства у Хачатуряна.
    «Самые страшные для нас выводы»: Меркачева — о психологической экспертизе Хачатуряна

    «Самые страшные для нас выводы — это то, что у Хачатуряна была тяга к несовершеннолетним и были сексуальные расстройства», — рассказала собеседница.

    Меркачева подчеркнула, что ничего нового в результатах очередной экспертизы нет. Она сообщила о том, что ранее уже была проведена комплексная посмертная экспертиза личности Михаила Хачатуряна. Ее результаты едва поместились на 100 листах.

    Специалисты изучили всю жизнь убитого и даже поговорили с пациентами клиники, в которой лежал Хачатурян, — люди рассказали, что, даже находясь на лечении в медицинском учреждении, он всем угрожал и постоянно скандалил.

    Ранее Mash со ссылкой на результаты исследования сексолога сообщил, что Хачатурян страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.

    Труп Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве. В середине июня трем его дочерям Марии, Ангелине и Крестине предъявили обвинение в умышленном убийстве отца. Девушки заявили, что сделали это за издевательства и сексуальное насилие.