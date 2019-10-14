«Самые страшные для нас выводы — это то, что у Хачатуряна была тяга к несовершеннолетним и были сексуальные расстройства», — рассказала собеседница.

Меркачева подчеркнула, что ничего нового в результатах очередной экспертизы нет. Она сообщила о том, что ранее уже была проведена комплексная посмертная экспертиза личности Михаила Хачатуряна. Ее результаты едва поместились на 100 листах.

Специалисты изучили всю жизнь убитого и даже поговорили с пациентами клиники, в которой лежал Хачатурян, — люди рассказали, что, даже находясь на лечении в медицинском учреждении, он всем угрожал и постоянно скандалил.

Ранее Mash со ссылкой на результаты исследования сексолога сообщил, что Хачатурян страдал расстройством сексуального предпочтения и вспышками немотивированной агрессии.

Труп Михаила Хачатуряна нашли летом 2018 года на Алтуфьевском шоссе в Москве. В середине июня трем его дочерям Марии, Ангелине и Крестине предъявили обвинение в умышленном убийстве отца. Девушки заявили, что сделали это за издевательства и сексуальное насилие.