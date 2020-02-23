Появилось фото из больницы, где разместили россиян с коронавирусного круизного лайнера

Восемь россиян смогли выйти из-под карантина на лайнере Diamond Princess и вернуться в Россию. Их ждет обязательная двухнедельная изоляция. Эти дни граждане проведут в одной из больниц Казани.

Медучреждение уже оборудовали для размещения россиян. Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса показал фотографию из больницы. В кадр попала одна из сотрудниц, одетая в специальный белый костюм защиты.

Источник фото: Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Как ранее рассказал секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, во время пребывания на лайнере. коронавирусом заразились трое россиян. Граждан доставили в Россию самолетами МЧС России при поддержке министерства иностранных дел. Всего в Казань прибыло восемь человек, среди которых один ребенок.

Все вернувшиеся чувствуют себя хорошо. У инфицированных заболевание проходит в легкой форме без осложнений или сильных симптомов.

Ближайшие две недели прилетевшие проведут в изолированных боксах под наблюдением врачей. Они будут находиться в Республиканской клинической инфекционной больнице в Казани.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине 5 февраля. Власти Японии решили закрыть борт из-за того, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом.

Заболевание уже унесло жизни более 2,3 тысячи человек. По всему миру СОVID-2019 заразились более 77 тысяч человек.