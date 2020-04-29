Появились подробности о пойманных в Приангарье чиновниках. Их обвиняют в поджоге леса

В СМИ появилась информация, что в 200 километрах от Усть-Кута поймали группу чиновников района, которые якобы поджигали лес. На YouTube-канале АНО «Центр гражданского содействия» появились ролики с места задержания. На одном из них человек с разбитым лицом. В организации рассказали «360», кто это.

«На видео избитый сидит первый заместитель мэра [Усть-Кутского] района Михаил Барс. <…> Якобы когда он убегал с места пожара, гнались за ними, упал на какое-то бревно лицом. Ключицу сломал. Пока ничего не известно. Туда прокуратура, следователи, полиция поехали. Там связи нет», — рассказал руководитель «Центра гражданского содействия» Алексей Тупицын.

Собеседник отметил, что был поджог травы. Потом чиновники подожгли лес и начали снимать все с квадрокоптера, а местные жители это увидели и успели пожар потушить. На видео попали и канистры с бензином, но мотор лодки, на которой приплыли чиновники, работает на дизельном топливе. Участок, где поймали чиновников, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину, писали СМИ.

Сами чиновники пока никак не прокомментировали сообщения.

В России уже начался пожароопасный сезон. В Иркутской области зафиксировали 10 пожаров. Лес в регионе горит на площади 6,3 гектара. Самая сложная ситуация сложилась в Забайкалье. Там огонь распространился по территории площадью 24,4 гектара.