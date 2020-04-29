Иркутских чиновников обвинили в поджоге лесов и побили. На место выехала полиция

Портал «Байкал 24» пишет, что «поджигателей» поймал мэр Усть-Кута Александр Душин вместе со своими работниками на своих же сельхозугодьях. В Сети появилось видео от АНО «Центр Гражданского Содействия», на котором предполагаемые участники конфликта.

Обвиняемые чиновники якобы поджигали лес, а потом снимали все с квадрокоптера. Сами они утверждают, что прибыли туда по работе. С воздуха они снимали термоточки, а потом переправляли данные для подготовки пресс-релизов на тему пожарной безопасности в лесах Усть-Кутского района.

Эта история привлекла внимание полиции, прокуратуры и СК.

«Сейчас к месту происшествия направляется прокурор города Усть-Кута, сотрудники полиции и СК. Связи с ними пока нет, поскольку это место далеко в тайге», — рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Иркутской областной прокуратуры Ирина Щербакова.

Представитель администрации Усть-Кута подтвердил агентству, что участок, где поймали чиновников, действительно принадлежит Душину. Точной информации о том, что случилось в тайге в 200 километрах от Усть-Кута, пока нет. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит во всем разобраться.