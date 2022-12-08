Общество 08 декабря 2022, 21:42 Появились первые кадры обмена Бута на американку Грайнер Появилось видео обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер

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Появились первые кадры обмена Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Самолет с россиянином на борту уже пересек границу России и сейчас направляется в Москву.

На кадрах видно, как девушка складывает вещи, подписывает документы и выходит из мест лишения свободы.

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«Приедешь еще сюда? Молодец! Приезжай», — сказала ей сотрудница исправительной колонии в Мордовии.

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У баскетболистки в самолете спросили, какие эмоции она испытывает.

«Счастье», — сказала она.

Грайнер сказала, что готова к перелету. Однако она не знала, куда именно летит. Сопровождающие сказали ей, что она отправляется домой на родину — в США, «так что все будет нормально».

Обмен состоялся в аэропорту Абу-Даби. Виктора Бута проводили в самолет. Состояние его здоровья проверили медики прямо на борту.

«Спасибо большое. <…> Прямо забрали из камеры, со всеми вещами отправили. Потом семь часов до Манчестера и семь часов от Манчестера. <…> Я старался каждый год делать анализы крови и смотреть, чтобы у меня все было нормально», — сказал он.

Бут отметил, что вся ситуация достаточно странная. Во время полета он созвонился с мамой.

«Мамулечка, привет! Сейчас только дозаправятся, все встретили хорошо, мам, не переживай, все нормально. Я тебя очень люблю. <…> Не переживай, все нормально, расскажу при встрече», — сказал россиянин с улыбкой на лице и попросил передать трубку своей супруге.

В четверг, 8 декабря, стало известно, что российский МИД добился обмена Бута на на отбывающую срок за контрабанду наркотиков американку Бриттни Грайнер. Жители России и других стран прислали сообщения с поздравлениями об освобождении и возвращении на родину Виктора.