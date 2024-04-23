Общество 23 апреля 2024, 19:11 Появились новые детали о задержании главы МЧС Чечни Baza: глава МЧС Чечни Цакаев угрожал задержавшим его полицейским РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев в грубой форме угрожал задержавшим его сотрудникам МВД на границе с Дагестаном. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, после задержания Цакаев обещал «поставить всех на колени». Глава ведомства неуверенно стоял на ногах, а один из свидетелей ситуации почувствовал отчетливый запах алкоголя, указал собеседник Baza.

Реклама

«Цакаев обзывал полицейских, говорил, что они узнают, кто он такой. Спустя 10 минут за ним приехали чеченские инспекторы ДПС. Они уже не угрожали сотрудникам полиции и пытались успокоить Цакаева», — отметили авторы материала.

Цакаева задержали после выезда на встречную полосу движения. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал действия правоохранителей Дагестана провокацией и отмечал, что Цакаев не совершал правонарушений.