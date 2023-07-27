Эксклюзив 27 июля 2023, 16:01 Баня, плетки, комары. Под Орехово-Зуевом разогнали БДСМ-фестиваль БДСМ-фестиваль под Орехово-Зуевом отменили после жалоб местных жителей Artem Labunsky / Unsplash

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В Орехово-Зуевском городском округе после жалоб местных жителей и вмешательства депутата Госдумы Геннадия Панина отменили БДСМ-фестиваль. Его организаторов доставили в полицию, а активных участников попросили удалиться. Источник «360» рассказал, что пикантное мероприятие проходило на этом месте на протяжении 10 лет. В администрации муниципалитета заявили, что знали о слете, поэтому и организовали рейд с правоохранительными органами.

BDSM Fishing 2023 возмутил местных жителей

О фестивале BDSM Fishing 2023 объявили заранее. Организаторы мероприятия для взрослых сообщили, что оно начнется 26 июля и продлится до 30-го числа.

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«Территория, свободная от предрассудков и непонимания. Сообщество единомышленников, опытных тематиков и новичков, объединенных страстью к теме, готовых делиться опытом и эмоциями», — так анонсировали слет, на который должны были съехаться посетители со всей страны.

Пускать в лес (именно там проводили вечеринку) собирались только по предварительной регистрации. Гостям предлагали питание, трансфер, тематические развлечения, кинотеатр под открытым небом, фотозону, баню и многое другое. Стоимость входных билетов — от 3700 до 5000 рублей.

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Но проведение фестиваля не понравилось кому-то из местных. Люди начали жаловаться, и информация дошла до депутата Госдумы Геннадия Панина. Он попросил разобраться в ситуации начальника главного управления МВД по Московской области.

«Не мог не отреагировать на обращение граждан и написал соответствующий запрос о правомочности этого шабаша. Согласен, что проведение „фестивалей“ (слишком высокое название для такого сборища), пропагандирующих нетрадиционные ценности, недопустимо», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия стоит на защите нравственности и традиционных ценностей, а если кто-то хочет самовыражения, пусть делает это «за закрытыми дверьми»

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Активисты добились отмены фестиваля

Запретить BDSM Fishing 2023 потребовали местные жители и активисты. Представители правозащитного центра «Сорок сороков» на странице «ВКонтакте» сообщили, что смогут «убрать эту мерзость с нашей земли».

«Такие люди могут заниматься чем угодно дома за закрытыми дверями, но не должны выходить со своей мерзостью дальше своего порога и личного безумия», — отметили в организации и призвали привлечь участников фестиваля к административной и уголовной ответственности.

Жалобы дали результат: в деревню Анциферово в Орехово-Зуевском районе, где должен был проходить BDSM Fishing 2023, приехали сотрудники правоохранительных органов. Они попросили участников мероприятия разъехаться, а организаторов задержали, уточнили в «Сорок сороков».

«Друзья! По независящим от нас причинам фестиваль „Фишинг“ отменяется. Дальнейшая информация будет позже. На все вопросы мы ответим в конце недели», — коротко написали представители BDSM Fishing 2023 в соцсетях.

РИА «Новости»

Источник «360» подчеркнул, что если бы не шумиха в местных пабликах и не жалобы таксистов, фестиваль прошел бы так же спокойно, как в прошлые годы.

«Все согласовано было каждый год, все прекрасно все понимают. Это масштабное мероприятия с афишами, 10 лет шел фестиваль там, если не больше», — отметил собеседник.

По его словам, место под вечеринку для взрослых выбрали неслучайно — там «огромная территория».

Никто никогда не жаловался, фестиваль был организован ежегодно. И администрация, и власти, и охранное лесничество были в курсе. Местные там не ходят, поэтому фестиваль им и не мешал. Источник «360»

Задержание организатора BDSM Fishing 2023

В администрации Орехово-Зуевского городского округа знали о проведении BDSM Fishing 2023. Сотрудники организовали плановый рейд, рассказал «360» начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориальной безопасности муниципалитета Владимир Дранов.

«Рейд был не неожиданный, а плановый, то есть он заранее был спланирован на эту дату, потому что в их официальной страничке находились наши люди (непосредственно я), которые отслеживали, когда они (участники фестиваля — прим. ред.) собираются. И вот в этот день, в 15 часов, должно было состояться официальное открытие этого мероприятия», — объяснил Дранов.

На место подъехали сотрудники полиции и представители других силовых структур. Они провели беседу с организатором фестиваля, однако он не внял просьбам прекратить мероприятие.

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«Был задержан на 15 суток за совершение административного правонарушения по статье 19.3 — неповиновение сотрудникам полиции», — рассказал об организаторе слета Дранов.

Собеседник «360» уточнил, что на месте было много алкоголя и разного рода аксессуаров. К участникам фестиваля возникли вопросы и у природоохранных органов — в лесу разводили открытые костры, что запрещено законом.

Представители администрации будут отслеживать дальнейшую активность любителей острых ощущений, заверил Дранов. Власти примут меры по недопущению подобных мероприятий.