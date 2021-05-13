Появилась программа Международного молодежного экономического форума

Деловая программа Международного молодежного экономического форума опубликована на официальном сайте ПМЭФ-2021. Она включает более 20 мероприятий, в том числе деловые, нетворкинг-сессии, а также менторскую гостиную.

Большая часть дискуссий будет посвящена вопросам предпринимательства. Эксперты будут говорить об экологическом предпринимательстве как драйвере роста зеленой экономики, о развитии виртуальных международных экспортных центров. Молодые ученые, изобретатели и специалисты в рамках сессии «Интеллектуальная собственность: новые возможности для молодежного предпринимательства» обсудят вызовы, стоящие перед высокотехнологичным сектором.

На сессии «Молодежные социальные проекты для устойчивого развития территорий» представят лучшие практики по выявлению идей социально значимых проектов студентов, включая проекты, которые разработали под цели национальных приоритетов. Они уже взяты в работу на уровне администраций регионов.

На сессии «Создание инклюзивных стартапов» будут обсуждать социальное предпринимательство. Также о тренде на социальное предпринимательство, благотворительность, волонтерство защиту окружающей среды поговорят участники дискуссии «Предприниматели XXI века: реальные ценности нового времени».

Для молодых предпринимателей на полях форума будет работать менторская гостиная.

«В процессе построения своего первого бизнеса предприниматели достаточно быстро осознают, что полученные теоретические знания являются хорошей базой, но недостаточны для построения успешных бизнес-процессов. Отсутствие практических навыков, опыта работы в бизнес-структурах является главным вызовом для начинающих бизнесменов», — сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

По его словам, участие в Международном молодежном экономическом форуме даст молодым бизнесменам уникальный шанс представить свои проекты опытным наставникам. Эксперты могут дать начинающим предпринимателям практические советы по дальнейшему развитию бизнеса.

Международный молодежный экономический форум состоится 5 июня 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).