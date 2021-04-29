Молодых ученых и талантливых студентов пригласили на ПМЭФ

Участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станут лучшие студенты и молодые ученые ведущих вузов и научных организаций России. Как сообщили организаторы форума, они смогут посетить сессию деловой программы, а также примут участие в специально организованных для них мероприятиях.

В частности, речь идет о программе Молодежного дня, который традиционно пройдет в рамках ПМЭФ.

Помощник президента России Андрей Фурсенко отметил, что для талантливой молодежи участие в форуме откроет возможности получить новые знания и обменяться опытом.

«Участие талантливых молодых ученых и студентов в ПМЭФ стало хорошей традицией. Петербургский международный экономический форум является ведущим деловым мероприятием, которое собирает на своей площадке уникальный экспертный состав всех областей экономики», — отметил он.

Принять участие в Петербургском международном экономическом форуме смогут наиболее талантливые студенты и ученые, отмеченные стипендиями, грантами и премиями президента России.

Соорганизаторами Международного молодежного экономического форума выступят фонд «Росконгресс», Федеральное агентство по делам молодежи и Центр содействия молодым специалистам. Петербургский международный экономический форум пройдет с 2 по 5 июня.

Отбор заявок на мероприятие уже начался. В Международном молодежном экономическом форуме могут принять участие специалисты в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Зарегистрироваться для участия в молодежном форуме можно на сайте ПМЭФ. Также надо пройти дополнительную регистрацию на сайте АИС «Молодежь России».