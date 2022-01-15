Похолодание возвратится в Москву и Подмосковье в субботу

В московском регионе после небольшой оттепели вновь начнется похолодание. Морозная погода придет в российскую столицу и Подмосковье уже в субботу 15 января.

Об изменении температурного режима предупредила в беседе с «Радио 1» главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Она отметила, что в субботу воздух в Москве и области остынет до -2…-7 градусов. Местами может начаться достаточно сильная метель, порывы ветра будут достигать 12–17 метров в секунду.

В воскресенье морозы начнут усиливаться, но при этом температура воздуха так и останется выше климатической нормы на несколько градусов.

«Существенные перемены в сторону более устойчивой погоды, близкой к климатической норме, ожидаются с 19–20 января. Последняя декада января будет более холодной, чем предыдущие дни», — заключила Позднякова.

В Москве оказался побит рекорд давления, установленный еще в 1948 году. Давление в столице по состоянию на полдень понизилось сразу до 719, 9 миллиметра ртутного столба. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил, что к такому резкому обрушению давления привел циклон «Эльза».