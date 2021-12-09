«Погорячилась»: Поклонская назвала ошибкой свою критику фильма «Матильда»

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что критика фильма «Матильда» была ошибочной. По ее словам, она не имела права навязывать свое мнение другим людям.

«Я не могу заставлять других людей считать так, как считаю я. У них есть право выбора. Хотят они плохо поступать, пусть поступят плохо. Хотят хорошо — пусть хорошо. Я не высший судья. Погорячилась, конечно», — сказала Поклонская в интервью журналу Tatler.

При этом она добавила, что скандал вокруг картины стал для нее ценным опытом. Экс-депутат отметила, что всегда анализирует свои победы и ошибки. Некоторые свои действия Поклонская не ставит под сомнение.

«Есть ошибки, которые совершала, зная, что это ошибка, сознательно ее допускала. Есть ошибки, которые совершила, не подозревая об этом. Ошибка с „Матильдой“ в том числе. Возвращалась потом к ней несколько раз, проигрывала всю эту историю и поняла, что так нельзя», — заключила она.

Сейчас Поклонская готовится к поездке в Кабо-Верде. Там бывший депутат будет исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла России. На эту должность ее назначил президент Владимир Путин.