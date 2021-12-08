Поклонская собралась покорять политиков и дипломатов в Кабо-Верде вечерними нарядами

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская в скором времени отправится в Кабо-Верде, где будет исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла России. Она рассказала, что будет появляться там в вечерних платьях, а есть по возможности русскую еду. Также в планах — перевезти на острова часть своей команды.

По ее словам, фотографий в бикини в Instagram от нее вряд ли стоит ждать, а вот в вечерних нарядах она будет появляться на торжественных приемах. Поклонская подчеркнула, что там будет представлять Россию.

«Я не Наталья Поклонская, я — Россия там. И должна выглядеть достойно. Если это какое-то вечернее мероприятие, то обязательно красивое платье, о котором пусть в хорошем смысле поговорят мужчины-политики, дипломаты. Будем действовать мягкой силой», — рассказала она журналу Tatler.

Дипломат рассказала, что в посольстве в Кабо-Верде работают 12 человек, в том числе две женщины. Когда у этих людей будут заканчиваться контракты, Поклонская будет думать, оставлять ли их. Ведь в Москве у нее есть своя команда, которую она может предложить для работы на острове. По ее словам, все знакомые девушки от такой поездки отказались, а молодые люди согласились.

«Наверное, это дорога в какую-то неизвестность. Девушке сложнее переступать, поэтому девчонки говорят: „Наталья Владимировна, мы вас очень любим, но будем ждать здесь. Пусть ребята едут“», — поделилась посол.

Она также отметила, что для повара в дипведомстве она уже подготовила указания: жарить картошку с луком и чесноком в те дни, когда нет приемов. Также в своем меню Поклонская хочет видеть украинский борщ, вареники, кефаль.

Президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде еще в октябре 2021 года.