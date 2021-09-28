Неизвестный мужчина попытался затащить 8-летнюю девочку в гаражи в Домодедове. Ребенка отбили очевидцы

Семейная пара из Домодедова отбила у неизвестного мужчины восьмилетнюю девочку, которую он пытался затащить в гаражи на улице Восточной. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

«В Домодедове объявился маньяк. Мы сегодня с мужем сами лично спасли ребенка на улице Восточная, дом 10, корпус 2. Он ребенка пытался затащить в гаражи и изнасиловать. Ребята, предупредите своих детей, чтобы ни с кем никуда не ходили», — обратилась в видеоролике к людям местная жительница, которая стала свидетельницей произошедшего.

Ролик опубликовали в паблике «Город Домодедово» во «ВКонтакте». Автор поста написал, что девочка начала кричать, но не смогла вырваться. На ее крики прибежал водитель такси. Мужчина испугался и успел убежать.

В Сети появилась запись с камер видеонаблюдения, которые засняли злоумышленника. На кадрах видно, что высокий лысый мужчина заметил девочку, которая стояла за ним в очереди в магазине. Он дождался ее у входа. Потом камеры сняли, как ребенок идет за ним к гаражам. По данным телеканала РЕН ТВ, злоумышленника сейчас ищет полиция.