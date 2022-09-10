Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда | 360°

Общество 10 сентября 2022, 23:59 Поделиться Telegram

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Viber Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда «Фобос»: 10 сентября стало самым холодным и самым теплым днем с начала осени в Москве РИА «Новости»

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В столице 10 сентября зафиксировано два температурных рекорда: этот день стал самым теплым и самым холодным с начала осени в столице. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«С одной стороны, минимальная температура сегодняшнего дня в столице стала самой низкой с начала первого осеннего месяца — термометры на главной метеостанции города показали 2,2 градуса. А с другой стороны, этот день войдет в метеорологическую историю и как самый теплый: на текущий момент уже к 15:00 температура воздуха в Москве достигла 15,3 градуса», — отметили в центре погоды «Фобос».

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Погода не оправдала прогнозы синоптиков, они обещали москвичам, что воздух прогреется до 17 градусов. Но и заморозков ночью не было, столбики термометров не опустились до минимально прогнозируемой отметки.

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Иммунологи связали распространение коронавируса с похолоданием — инфекция распространяется активнее при снижении температуры воздуха. На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, сообщило ИА Nation News.

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