Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда | 360°

Все новости

Мир

11 сентября 2022, 00:10

Немецкие СМИ заявили, что встреча Путина и Цзиньпина станет сигналом Западу

Общество

10 сентября 2022, 23:59

Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда

Реклама

Спорт

10 сентября 2022, 23:31

Матч «Барселона» — «Кадис» прервали из-за инфаркта у болельщика

Мир

10 сентября 2022, 23:16

США предоставят союзникам по НАТО гранты на покупку оружия — СМИ

Подмосковье

10 сентября 2022, 23:06

Музыкальный фестиваль в рамках проекта «Культурный код» состоялся в Балашихе

Власть

10 сентября 2022, 23:03

Песков заявил, что формат сочинских совещаний Путина продолжится

Армия

10 сентября 2022, 22:56

Моряки Балтфлота уничтожили подводных диверсантов в ходе учений

Эксклюзив

10 сентября 2022, 22:49

Два жителя Кызыла пострадали при запуске фейерверков в честь Дня города

Спорт

10 сентября 2022, 22:46

ЦСКА обыграл «Краснодар» в РПЛ благодаря трем пенальти

Общество

10 сентября 2022, 23:59

Погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда

«Фобос»: 10 сентября стало самым холодным и самым теплым днем с начала осени в Москве

Читать 360tv в

В столице 10 сентября зафиксировано два температурных рекорда: этот день стал самым теплым и самым холодным с начала осени в столице. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«С одной стороны, минимальная температура сегодняшнего дня в столице стала самой низкой с начала первого осеннего месяца — термометры на главной метеостанции города показали 2,2 градуса. А с другой стороны, этот день войдет в метеорологическую историю и как самый теплый: на текущий момент уже к 15:00 температура воздуха в Москве достигла 15,3 градуса», — отметили в центре погоды «Фобос».

Реклама

Погода не оправдала прогнозы синоптиков, они обещали москвичам, что воздух прогреется до 17 градусов. Но и заморозков ночью не было, столбики термометров не опустились до минимально прогнозируемой отметки.

Реклама

Иммунологи связали распространение коронавируса с похолоданием — инфекция распространяется активнее при снижении температуры воздуха. На холоде меняются свойства аэрозоля, который инфицированные люди выделяют при чихании и кашле, сообщило ИА Nation News.

Москва

Погода

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама