Москвичей порадовали новостью о потеплении до 17 градусов | 360°

Общество 10 сентября 2022, 03:50 Поделиться Telegram

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Viber Москвичей порадовали новостью о потеплении до 17 градусов Гидрометцентр РФ: 10 сентября москвичей ожидает потепление до 17 градусов тепла РИА "Новости"

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Долгожданное потепление придет в российскую столицу в субботу. Воздух прогреется до +17 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ночью температура воздуха составит +1 градус. В Московской области столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, в ночное время суток возможно понижение температуры до 0. В некоторых районах ожидаются заморозки.

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Днем будет дуть слабый ветер, атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Ожидается, что выходные в столичном регионе будут сухими и теплыми. Такая погода установится до среды, затем синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.

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