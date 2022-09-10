Москвичей порадовали новостью о потеплении до 17 градусов | 360°

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Москвичей порадовали новостью о потеплении до 17 градусов

Гидрометцентр РФ: 10 сентября москвичей ожидает потепление до 17 градусов тепла

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Долгожданное потепление придет в российскую столицу в субботу. Воздух прогреется до +17 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ночью температура воздуха составит +1 градус. В Московской области столбики термометров покажут от +12 до +17 градусов, в ночное время суток возможно понижение температуры до 0. В некоторых районах ожидаются заморозки.

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Днем будет дуть слабый ветер, атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Ожидается, что выходные в столичном регионе будут сухими и теплыми. Такая погода установится до среды, затем синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха.

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