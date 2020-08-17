«Погода будет просто замечательной»: синоптик сделал недельный прогноз

Сотрудник центра «Фобос» Александр Синенков сделал прогноз погоды на текущую неделю в Москве. По его словам, жителей столицы ждет потепление.

«Погода будет просто замечательной. Потепление будет постепенным. К середине недели ожидаются кратковременные дожди, которые будут носить локальный характер», — уточнил он.

Синенков пояснил, что осадки не испортят впечатления от хорошей летней погоды. Специлаист отметил, что в город придет «настоящее августовского лето». В понедельник, 17 августа, ожидается 21-23 градуса тепла. Ближе к концу недели температура воздуха поднимется до плюс 24-26 градусов, информирует телеканал «Звезда».

В Гидрометцентре рассказали, что на этой неделе температура воды и воздуха на балтийских курортах нашей страны достигнет редких высоких значений. Метеоролог Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха там на этой неделе будет высокой — до 28 градусов. Вода на Куршской косе прогреется до 22-23 градусов Цельсия. По его словам, это связано с антициклоном. Он подчеркнул, что в регион придет «замечательная погода, крайне редкое явление».