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    17 августа 2020, 02:59

    Вильфанд рассказал о зябкой погоде в Москве

    Кирилл Фролов

    На этой неделе в Калининградской области ожидается под 30 градусов, прогреется и вода на Балтийском побережье. А в столичном регионе по ночам будет уже зябко, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
    Вильфанд рассказал о зябкой погоде в Москве

    Погода в столичном регионе

    На этой неделе будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем 21…23 градуса.

    «Однако ночные температуры уже низкие. Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов)», — сообщил Вильфанд, добавив, что при такой погоде утрами уже «зябко», поэтому «речи не идет о возврате летнего тепла в прямом смысле этого слова».

    «Можно сказать, что это тепло в характерном августовском исполнении», — добавил метеоролог.

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    Температура воздуха на балтийских курортах на этой неделе будет высокой, в течение недели там ожидается до 28 градусов. Также прогреется вода. На Куршской косе вблизи Калининграда температура воды достигнет 22...23 градусов.

    «Это связано с антициклональной погодой», — рассказал Вильфанд.

    По его словам, 22...23 градуса для Балтики — это «замечательная погода, крайне редкое явление».

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