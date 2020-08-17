Вильфанд рассказал о зябкой погоде в Москве

Погода в столичном регионе

На этой неделе будет преимущественно без осадков, температура воздуха днем 21…23 градуса.

«Однако ночные температуры уже низкие. Они идут в основном около 10 градусов (от 7 до 12 градусов)», — сообщил Вильфанд, добавив, что при такой погоде утрами уже «зябко», поэтому «речи не идет о возврате летнего тепла в прямом смысле этого слова».

«Можно сказать, что это тепло в характерном августовском исполнении», — добавил метеоролог.

Купальный сезон в Калининграде

Температура воздуха на балтийских курортах на этой неделе будет высокой, в течение недели там ожидается до 28 градусов. Также прогреется вода. На Куршской косе вблизи Калининграда температура воды достигнет 22...23 градусов.

«Это связано с антициклональной погодой», — рассказал Вильфанд.

По его словам, 22...23 градуса для Балтики — это «замечательная погода, крайне редкое явление».