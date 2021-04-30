Погибшие в ДТП дети-спортсмены ехали на неофициальный турнир

Турнир, на который повезли подростковую команду баскетболистов из Волгограда, оказался неофициальным. Соревнования в календарях не было, рассказал «360» президент Федерации баскетбола Волгоградской области Алексей Белолипецкий.

Состязания в Черкесске, по его словам, не внесены и в спортивный график. Сам Белолипецкий о поездке тоже не знал.

«Директор спортшколы меня в известность не поставил и разрешения никакого у меня не получал», — подчеркнул он.

С тренером Белолипецкий созвонился днем 30 апреля. Оказалось, что она в поездке, а в команде баскетболистов — ее дочь.

«Пока известно, что турнир абсолютно неофициальный, никакого значения не имеет. Его нет в календарях. Зачем они туда поехали? Это решение спортшколы», — сказал президент федерации.

Он пояснил, что в поездку отправились дети разных тренеров, которых собрали из одной спортшколы.

«Собрали лучших детей и повезли», — заключил Алексей Белолипецкий.

В Ставропольском крае Автобус с детьми попал в аварию — столкнулся с КамАЗом. Погибли, по предварительным данным, шесть детей. Пострадали 12 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.