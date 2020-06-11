Прощание с погибшим в ДТП с Ефремовым началось в храме под Рязанью. Видео

Тело погибшего в аварии с участием пьяного Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова привезли в село Константиново под Рязанью. Панихида началась в храме Казанской иконы Божией Матери.

Попрощаться с погибшим Захаровым пришли местные жители. В храме собрались в основном его родственники и близкие. С журналистами общаться они не хотят.

В храм привезли 86-летнюю мать Сергея Захарова. Родственники очень переживали за ее здоровье и боялись сообщить о смерти сына. Узнала она о произошедшем только сегодня.

Утром состоялась гражданская панихида в траурном зале при Институте имени Склифосовского. На церемонию пришли знакомые, родные и коллеги Захарова, один из которых выразил соболезнования семье погибшего.

Храм Казанской иконы Божией Матери находится на территории музея-заповедника Сергея Есенина. Он родился в Константинове, а в этом храме поэта крестили.

Вечером 8 июня пьяный актер Михаил Ефремов на скорости въехал в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Авария произошла в центре Москвы. Захаров работал в столице курьером интернет-магазина.

Он получил тяжелые травмы, от которых умер спустя несколько часов после ДТП. Против Ефремова возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит 12 лет лишения свободы. Суд отправил актера под домашний арест на два месяца.