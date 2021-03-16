Погибшего от смертельной травмы хоккеиста похоронят в Челябинске

Церемония прощания с погибшим от смертельной травмы Тимуром Файзутдиновым состоится 17 марта в Челябинске. Прощание пройдет в 12:00 на арене «Трактор».

Как сообщил его друг Никита Заблоцкий, причиной гибели спортсмена стала шайба, которая случайно попала при броске в сонную артерию.

«Шайба попала в шею, в сонную артерию. Там видно, что он еще какое-то время пытался встать сам, а только потом потерял сознание», — рассказал Заблоцкий.

Он уточнил, что это был несчастный случай. Игрок «локомотива» «просто так вбрасывал шайбу».

Никита Заблоцкий отметил, что травмы в хоккее неизбежны. Чаще всего шайба попадает в лицо, оставляя рассеченную бровь или шрамы. Рикошетом от конька она может попасть в ногу и довести до серьезного ушиба или даже перелома. Бывает и так, что травма может оказаться смертельной.