В Москве скончался режиссер Сергей Соловьев

В Москве скончался советский и российский режиссер, народный артист РФ Сергей Соловьев, сообщил Telegram-канал «112». Ему было 77 лет.

Он родился в семье военных. Отец режиссера был начальником особого отдела НКВД одной из частей Карельского фронта. Мать — ветеран Великой Отечественной войны, служащая. До шести лет Сергей Соловьев жил в Северной Корее, куда после Великой Отечественной войны направили его отца.

Режиссер снял более 30 картин. Самыми знаменитыми его работами в кино стали «Асса», «Дом под звездным небом», «Анна Каренина» и прочие. Он также делал театральные постановки, писал книги и выступал на телевидении с авторскими передачами. Кроме того, у Соловьева была мастерская во ВГИКе.