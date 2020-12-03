«Подумаешь, сказала „придурок“»: студенты петербургского университета встали на защиту «великого психолога»

В Сети разгорелся скандал вокруг видео с преподавательницей петербургского технологического института. Во время лекции она назвала себя «великим психологом» и почти всю группу обозвала тупыми. Однако несколько студентов рассказали «360», что впервые столкнулись с таким поведением и не считают женщину в чем-то виноватой.

«Хорошая женщина. Ее сами довели, наверное. Ничего страшного в этом. Подумаешь, сказала „придурок“. У нас всю страну обворовала наша власть и ничего страшного. А вот учитель сказала „придурок“ и это прям серьезно», — сообщила одна студентка.

Девушка также отметила, что преподавательница так общается крайне редко. А такие выражения использовала и вовсе в первый раз. Другой студент тоже признался, что не ожидал такие эмоции у педагога.

«Она обычно ведет себя адекватно. Для меня это впервые», — рассказал он.

Еще одна девушка-студентка возмутилась поведением некоторых обучающихся, которые почему-то осуждают преподавателя.

«Студенты тупые, вообще не понимают ничего. Она все по факту говорит. Я их знаю — балбесы», — заявила собеседница «360».

В одном университетском паблике юноша в комментариях представился сыном преподавательницы и рассказал, что со здоровьем у женщины сейчас не все в порядке.

«Она вторую неделю болеет ковидом. Поражение легких 16%. Не спит очень много дней. Сейчас она в больнице», — написал он.

Все началось с того, что учащиеся Санкт-Петербургского государственного технологического института пришли на онлайн-зачет по физкультуре, а получили лекцию от «психолога». Неожиданно педагог призналась, что ищет себе невестку. Поэтому быстренько прошлась по личностям студентов и их родителей. Кого-то она обозвала тупыми, а кого-то — бедными. В результате молодые люди сохранили запись конференции и выложили в Сеть.