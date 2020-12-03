Педагог петербургского университета стала «великим психологом». Вместо зачета она искала невестку и обзывала студентов

Преподавательница Санкт-Петербургского государственного технологического института провела для студентов незабываемый зачет. Вместо проверки знаний она пыталась найти среди девочек невест своим сыновьям. Кроме того, педагог дала оценки ребятам — они узнали, кто из них тупой, кто бедный, а кто — с плохой наследственностью.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке. Он опубликовал ролик, который снял кто-то из студентов во время дистанционного зачета в Zoom. Ребята вошли в конференцию, чтобы получить оценки по физкультуре, но нарвались на консультацию «великого психолога» — так назвала себя их преподавательница.

«Вы сегодня получили бесценную консультацию великого психолога. Я замечательный преподавате л ь, я великий психолог. Я вас сейчас настрою на нужный лад, и вы поймете, что я не враг вам, я люблю свою работу», — подчеркнула она.

Женщина заявила, что ищет среди девочек невест для двух своих сыновей, потому что она «закомплексовала своих детей». При этом у педагога были конкретные критерии — ей нужна не красивая, а умная невестка.

«Сейчас я как сваха, как психолог, буду выбирать для своих детей, буду предлагать девочку нужную для меня. Ирина, ты красавица, но тупая. Дарьичка, как я тебя жалею, даже могу плакать из-за этого. Твои родители, заразы, дали тебе хорошее воспитание, но они бедные», — заявила преподавательница.

После этого преподавательница назвала девочек тупыми, потому что они не стали ее успокаивать, и решила перейти к зачету. Однако это стремление продлилось недолго — вскоре женщина снова перешла к оценке личных качеств студентов и их родителей. На мат она не скупилась.

Педагог заявила, что никто из девочек в этой группе не подходит в жены ее сыновьям, потому что все «несимпатичные». Единственной, кто могла бы стать ее невесткой, оказалась девушка Дарья — но женщина отмела ее кандидатуру, потому что у нее «плохая наследственность, мама и папа непонятно какие».

В результате женщина уделила несколько секунд внимания учебе — она сказала, что поставила всем студентам зачеты. После прощальных слов педагога не выдержала одна из студенток — девушка назвала случившее «трэшем» и «какой-то х***й».