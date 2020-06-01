Подтопленными оказались несколько СНТ в Талдоме. Власти объяснили, как дачникам обезопасить себя

Подмосковье продолжает приходить в себя после обильных дождей. Из-за них часть СНТ оказались в воду. О ситуации в Талдоме «360» рассказал начальник ГО и ЧС этого городского округа Михаил Пьянов.

«Угрозы подтопления населенных пунктов округа на сегодняшний день нет. Имеется подтопление нескольких СНТ, находящихся в низине рек», — сообщил он.

Пьянов объяснил, что речь идет о местах рядом с канавой Нушпалка. Она вышла из берегов и подтопила дома.

«По каждому обращению мы осуществляем выезд оперативной группы, рассматриваем вопросы», — добавил он.

Главная задача спасателей — избежать подтопления населенных пунктов. Сейчас по каждому вызову работают управляющие компании. Пьянов посоветовал дачникам на время, пока ситуация не нормализуются, вернуться в квартиры. Также он напомнил, что если дом пострадал от воды и застрахован, то страховые компании должны перечислить владельцам деньги.

Также собеседник «360» объяснил, как в будущем минимизировать последствия потопа. В поселках обводные канавы, по которым обычно сходит вода, должны быть выкопаны и очищены от мелкого кустарника, а трубы при заезде на участок должны быть определенного диаметра. За этим нужно следить председателям СНТ. Пока в Талдомском районе дождь прекратился.

«Вода остановилась и начала потихоньку сходить. Если дожди прекратятся, то вода сойдет», — заключил Пьянов.

Он уверил, что при необходимости дежурные силы готовы выдвинуться в места подтопления и эвакуировать людей.

По данным МЧС России на утро 1 июня, в Московской области подтопления остаются в шести муниципальных образованиях. Пострадали 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. Такая ситуация сложилась в Красногорске, Истре, Клину, Можайске, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде.

В частности, в Истре подтоплены СНТ «Дубрава», «Зенит», «Малиновка», а также 34 многоквартирных дома в Дедовске, Глебовском, Малой Истре, Снегирях.