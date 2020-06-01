Названы наиболее пострадавшие из-за ливней округа Подмосковья

Мощные ливни обрушились на Московскую область, в итоге подтопленными оказались дачные участки и дороги. Коммунальщики и сотрудники МЧС устраняют последствия в шести муниципальных образованиях.

«По состоянию на 10:00 в шести муниципальных образованиях (два населенных пункта и пять СНТ) остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. Это городские округа Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск», — заявили «360» в МЧС региона.

От воды уже избавили 83 приусадебных участка, это территории СНТ «Лесная Поляна» и «Речное» в Нахабине, улица Льва Толстого в Наро-Фоминске и 3-я Советская улица в поселении Жаворонки.

Всего сотрудники МЧС откачали более шести тысяч кубометров воды. Там, где необходимо, людей эвакуируют и помогают с переездом.

Ситуацию в ведомстве контролируют и заявляют: угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Обильные ливни обрушились на регион 30 и 31 мая. За двое суток в Подмосковье выпало почти две месячные нормы осадков. Работы по ликвидации последствий идут круглосуточно.