Подросток воткнул шприц в восьмилетнего мальчика в Минусинске. Видео

В Минусинске неизвестный воткнул шприц восьмилетнему мальчику. Сейчас его родители ждут результатов анализа, ведь что было внутри, неизвестно.

В соцсетях появилось видео с камер наблюдения. На нем видно, что мальчик с девочкой шли навстречу молодому человеку, у которого был шприц. Рядом с ним также шел парень. Когда неизвестный прошел мимо ребенка, он резко остановился, развернулся и уколол школьника в ногу. После злоумышленник быстро ушел.

Мама ребенка сразу же подала заявление в полицию, сообщил сайт «Юг Сибири». В полиции подтвердили, что они получили заявление. Началось расследование. Мама мальчика рассказала, что ее сына уколол подросток со светлыми волосами в спортивном костюме и с красным рюкзаком. Его рост примерно 155 сантиметров.

Летом в Москве, в районе Солнцево, бездомный воткнул медицинский шприц в спину прохожему, когда тот отказался дать ему денег. Пострадавший попытался догнать бездомного, но тот скрылся. Тогда мужчина обратился в полицию и сдал анализы. Медики не обнаружили ничего подозрительного, но предупредили, что последствия могут проявиться позднее.