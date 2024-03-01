Общество 01 марта 2024, 10:12 Подросток в Златоусте неделями не бывал на улице из-за слишком узких проемов в квартире ОНФ: в Златоусте инвалид 3 года не мог выйти из квартиры из-за узких проемов РИА «Новости»

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В Челябинской области мать подростка со спинальной мышечной атрофией через прокуратуру, суд, прямую линию с президентом России и другие инстанции пыталась добиться переселения в другое жилье. Из-за слишком узких проемов мальчик три года почти не бывал на улице, сообщило региональное отделение «Народного фронта».

Парень практически не чувствует ног, в 10 лет ему поставили диагноз СМА. По квартире его переносит мать. Это тяжело, ведь, по ее словам, сын весит 52 килограмма. Последние три года он бывал на улице не чаще одного-двух раз в месяц.

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«Проход узкий. Коляски у нас дома нет, потому что она электрическая и очень большая, весит 120 килограммов. Так как у нас нет пандусов, ее даже в принципе завезти не можем в квартиру», — сказала мать.

Ширина дверных проемов в квартире семьи составила 56 сантиметров, а инвалидная коляска — 60 сантиметров. Управляющая компания не смогла установить в подъезде откидной пандус по техническим причинам: узкие лестничные площадки с батареями и деревянными перегородками.

Мать ребенка обратилась в прокуратуру, а та — в суд. Квартиру признали непригодной для проживания инвалида и обязали власти предоставить другое жилье. Комитет по управлению имуществом администрации Златоуста принял документы, но семью не переселил. Женщина пожаловалась на прямую линию c Владимиром Путиным.

Девушку из Апатитов отвезли на лечение в Москву после обращения на прямую линию. Сначала ей поставили неверный диагноз.