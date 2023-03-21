21 марта 2023, 14:54
Подростки из Хакасии устроили жестокую расправу над чужой собакой
Полиция Хакасии установила подростков, жестоко убивших собаку в селе Чапаево
Сотрудники МВД по Хакасии установили личности двух подростков, жестоко расправившихся с собакой в селе Чапаевка Усть-Абаканского района. По данным правоохранителей, животное убили школьники 2006 и 2007 годов рождения.
Ранее в Сети появилось видео расправы над собакой. Полицейские организовали проверку и установили причастных к убийству животного детей. Их родителей привлекут к административной ответственности, а самих школьников поставят на профилактический учет.
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Издание «Подъем» напомнило, что собаке разорвали пасть, закидали кирпичами, а в задний проход засунули бутылку. По словам хозяйки питомца, это могли сделать учащиеся кадетского класса Чапаевской школы.
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В школе журналистам рассказали, что не располагают достоверной информацией о том, чьи именно дети учинили расправу.
«Ситуация эта шокировала общественность. И, конечно, все мероприятия проведут, будут привлечены психолого-социальная служба и родительская общественность», — добавили там.
Житель Башкирии на глазах своего 12-летнего ребенка зарезал пса. Делом заинтересовались правоохранители, и Салаватский межрайонный суд приговорил мужчину к году исправительных работ с удержанием части заработка.
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