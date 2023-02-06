Криминал 06 февраля 2023, 18:52 Жителя Башкирии осудили за жестокое убийство собаки на глазах 12-летнего сына

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Житель Башкирии в состоянии алкогольного опьянения убил собаку на глазах своего 12-летнего ребенка. Об этом сообщил mkset.ru.

Злоумышленник во дворе своего дома схватил нож и ударил животное в шею, от чего пес погиб. Преступление мужчина совершил при своем 12-летнем сыне.

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Фигурант дела признал вину. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в пользу государства.

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