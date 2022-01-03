Подозреваемых в производстве и торговле паленым спиртным задержали в Балашихе

Следователи задержали двух подозреваемых в производстве и торговле паленым спиртным, от которого погибли три человека в Балашихе, сообщили в региональном ГСУ СК РФ. Жертвами отравления стали двое мужчин и женщина.

По данным ведомства, 2 января в одной из квартир в Балашихе было найдено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, оттуда же в больницу доставили приятеля погибшего.

При осмотре жилища правоохранители нашли и изъяли канистру со спиртосодержащей продукцией. Кроме того, из другой квартиры, также расположенной в Балашихе, были госпитализированы мужчина и женщина. Оба умерли из-за отравления неустановленном веществом. У них в квартире тоже была найдена канистра с непонятным спиртным.

При проверке выяснилось, что эту продукцию они купили в одном месте. Следователи оперативно установили место торговли, продавца и производителя опасного вещества.

В рамках уголовного дела, которое возбудили после гибели трех покупателей паленого алкоголя, задержаны двое подозреваемых. Мужчин уже допросили, а в их домах провели обыски. Оба подозреваются в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Расследование продолжается, сотрудники СК назначили судебно-медицинские, судебно-химическую экспертизы изъятых жидкостей, а также комплексные генетическую и дактилоскопическую экспертизы. В ближайшее время фигурантам дела изберут меру пресечения.