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    03 января 2022, 00:21

    Три человека насмерть отравились алкоголем в подмосковной Балашихе

    СК: три человека умерли в результате отравления в подмосковной Балашихе

    Алексей Иванчин

    Три человека умерли в результате отравления, предположительно, алкоголем в подмосковной Балашихе. По факту смерти заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

    «Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

    По имеющейся информации, второго января в одной из квартир жилого дома в Балашихе был обнаружен мертвый мужчина без видимых признаков нсильственной смерти. Также из квартиры был госпитализирован без сознания его знакомый. В помещении обнаружилась канистра со спиртосодержащей жидкостью.

    Из другой квартиры в больницу были доставлены мужчина и женщина. Оба они скончались в результате отравления неустановленным веществом.

    «В результате осмотра их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией», — говорится в сообщении.

    В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте.

    Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы изъятых жидкостей.