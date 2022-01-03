Три человека насмерть отравились алкоголем в подмосковной Балашихе

Три человека умерли в результате отравления, предположительно, алкоголем в подмосковной Балашихе. По факту смерти заведено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек (ч.3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, второго января в одной из квартир жилого дома в Балашихе был обнаружен мертвый мужчина без видимых признаков нсильственной смерти. Также из квартиры был госпитализирован без сознания его знакомый. В помещении обнаружилась канистра со спиртосодержащей жидкостью.

Из другой квартиры в больницу были доставлены мужчина и женщина. Оба они скончались в результате отравления неустановленным веществом.

«В результате осмотра их квартиры также изъяты канистры со спиртосодержащей продукцией», — говорится в сообщении.

В ходе проведения первоначальных следственных действий предварительно установлено, что все канистры со спиртосодержащей продукцией приобретены погибшими в одном месте.

Назначены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы изъятых жидкостей.