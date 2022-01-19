Сестра Градского назвала недействительным брак певца с Коташенко

Брак музыканта и певца Александра Градского с Мариной Коташенко был недействителен. Об этом сообщила двоюродная сестра музыканта Наталья Градская в эфире телеканала «Россия 1».

Наталья заявила, что ситуацию с ограблением его вдовы — подстава, а также призвала Коташенко «успокоиться».

«Марина, успокойтесь ради бога. Ваш брак вообще недействителен. Вы заставили больного человека жениться на вас. Да и вообще какая любовь двигала, если Саша (Александр Градский — прим. ред.) умер? Какая любовь, где она была? Он умирал один в квартире. Это все бред, не верю. Противно даже!» —подчеркнула она.

Двоюродная сестра покойного певца уверена, что его вдова действовала по указанию «наставников», ей двигали исключительно корыстные интересы. Наталья подчеркнула, что считает всю эту ситуацию позором.

Об ограблении вдовы Градского стало известно 16 января. Коташенко рассказала полиции, что все произошло в Наро-Фоминском городском округе. На трассе грабители спровоцировали ДТП, а когда Коташенко остановилась, сели к ней в машину, угрожая оружием. Мужчины потребовали отвезти их к ней в дом, где забрали 100 миллионов рублей.