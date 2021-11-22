Подозреваемого в каннибализме мужчину арестовали до 20 января

Мужчине, которого задержали после ДТП с выпавшим из багажника телом, выбрали меру пресечения. Его арестовали на два месяца — до 20 января, сообщил РЕН ТВ.

Подозреваемый заявлял, что сожалеет о совершенном убийстве. Тем не менее 23-летний молодой человек не раскаялся.

Мужчина, писали СМИ, признался следователям в давнем желании попробовать человеческую плоть. За подходящей жертвой он выходил на охоту. В 2020 году подозреваемый якобы поймал и убил прохожего, срезал с него части тела и приготовил их дома. Останки он спрятал в трубе.

Правоохранителям предполагаемый убийца попался, когда из багажника автомобиля на трассе А21 выпало тело с перерезанным горлом. Погибшим оказался 50-летний маляр, работавший в гаражном кооперативе на Лабораторной улице Санкт-Петербурга. Водитель иномарки и двое пассажиров с места происшествия скрылись, однако вскоре их нашли и задержали.