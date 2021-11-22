Появилось фото задержанного в ДТП с выпавшим трупом подозреваемого в каннибализме

Фото подозреваемого в каннибализме, которого задержали в ДТП после выпадения из машины трупа, попало в распоряжение СМИ. Изображение опубликовал РЕН ТВ.

Источник фото: Егор Комаров/vk.com

Мужчину задержали по подозрению в убийстве. Позже, как стало известно из СМИ, он сам рассказал следователям, что пробовал человеческое мясо и ради этого ранее уже пошел на преступление.

Молодой человек якобы признался, что в 2020 году он буквально вышел на охоту за своей будущей жертвой, поймал и убил прохожего, части тела которого отрезал, привез домой и приготовил. То, что осталось от потерпевшего, он спрятал.

В этот раз мужчина попался правоохранителям. Они увидели тело с перерезанным горлом, выпавшее из багажника автомобиля на трассе А21. Им оказался 50-летний маляр, который раньше трудился в гаражном кооперативе на Лабораторной улице Санкт-Петербурга. Перед смертью он выпивал на работе.

Подозреваемых задержали. Один из них рассказал, что во время пьянки произошла ссора, после которой компания решила наказать обидчика, несколько раз пырнув его ножом.