Подорожание лекарств спрогнозировали в России

Рост цен на лекарства в России по итогам года составит 8%. Он превысит инфляцию из-за снижающегося курса рубля и подорожания импортного сырья. Об этом сообщил «Коммерсант».

Как написала газета, подобная ситуация сложилась в прошлом году. Тогда препараты подорожали на 9,8% при росте потребительских цен на 4,9%.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов назвал этот прогноз оптимистичным, так как, по его словам, с января по май цены на лекарства уже выросли на 7,9%.

«Стоимость отдельных лекарств в первой половине 2021 года выросла на 18–20% год к году», — добавил исполнительный директор «Озон Фармацевтики» Андрей Горшков.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк сообщил, что в марте 2020 года выручка фармретейлеров достигла 127,3 миллиарда рублей. Он подчеркнул, что это рекорд.

Аналитики считают, что зависимость российского рынка фармацевтики от импортного сырья находится на высоком уровне, хотя руководство страны держит курс на импортозамещение. Как подсчитали специалисты RNC Pharma, в 2020 году стоимость импортных ингредиентов для производства лекарств выросла на 23,9%. В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что цены на жизненно важные лекарства в России в прошлом году выросли на 4,9%.