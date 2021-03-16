Минздрав сообщил о подорожании жизненно важных лекарств

Цены на жизненно важные лекарства в России в 2020 году выросли на 4,9%. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В 2020 году цена на них возросла на 4,9%, но при этом на нерегулируемом сегменте рост цен составил фактически 8%», — подчеркнул Мурашко на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Министра процитировало РИА «Новости».

По сведениям Росстата, в феврале 2021 года из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) подорожали цефтриаксон (+ 2,1%), ацетилсалициловая кислота или отечественный аспирин (+0,7%), лоратадин, амлодипин, хлоргексидин. Эти препараты увеличились в цене на 0,6%, колекальциферол (витамин D3) — на 0,5%. Список ЖНВЛП утвердило российское правительство для госрегулирования цен на лекарства.

Министр также обратил внимание на дефицит среднего медицинского персонала в РФ. По его словам, нужно интенсивнее и больше готовить таких специалистов в средних специальных учебных заведениях. Об этом написал ТАСС. Мурашко попросил глав региона решить этот вопрос.

Также глава Минздрава во время своего выступления объявил о том, что Россия зарегистрировала тесты для выявления штаммов коронавируса. В частности, «британского» и «южноафриканского». Он подчеркнул, что контроль качества вакцин от коронавируса в стране находится на беспрецедентно высоком уровне.