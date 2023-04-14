Общество 14 апреля 2023, 10:58 Крупная бытовая техника в России поднялась в цене из-за курсовых причин «Коммерсант»: бытовая техника в России подорожала на 8–10% на фоне ослабления рубля РИА «Новости»

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В России подросли отпускные цены на крупную бытовую технику. В среднем увеличение составило 8–10% на фоне ослабления рубля, сообщил «Коммерсант».

Подорожание коснулось как товаров, которые ввозят по параллельному импорту, так и продукции, доставляемой в страну в рамках официальных поставок, в частности из КНР.

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По словам участников рынка, на подорожание в отдельных категориях, например среди моделей телевизоров Samsung и LG, оказал влияние и дефицит товара. При этом, по прогнозам экспертов, достаточные запасы на складах крупных компаний помогают сдерживать рост цен.

По данным «Коммерсанта», бренд Gorenje сообщил ретейлерам, что с 1 мая цены на бытовую технику увеличатся минимум на 5% из-за повышения цен на исходные материалы. Подобные уведомления направила также китайская компания Midea.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов в беседе с газетой подтвердил, что получал такие письма. По его мнению, на подорожании сказывается ослабление рубля. Оно затронет и технику, которую ввозят через параллельный импорт, добавил он, пояснив, что все сделки заключаются в долларах и евро. Таким образом, стоимость этой техники поднимется.

Розничные цены подрастут, по его прогнозу, сопоставимо росту закупочных цен от вендоров, то есть в пределах 10%.