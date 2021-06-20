Подмосковным дачникам напомнили о правилах пожарной безопасности

Неосторожное обращение с огнем на дачах может привести к трагедии. Жителям Московской области напомнили о простых правилах, которые помогут избежать пожара. Об этом сообщили на сайте подмосковного МЧС.

Почти 50% всех пожаров происходят из-за сжигания сухой травы и мусора на дачах. В садоводствах и дачных кооперативах Подмосковья каждый год происходит более трех тысяч пожаров, при которых гибнут до 200 человек, около тысячи строений уничтожается.

Садоводческие участки нужно своевременно очищать от горючих отходов, сухой травы, опавших листьев и мусора. Их нужно собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Все дороги и подъезды к домам и водоисточникам всегда должны быть свободными. На открытых площадках и во дворах нельзя оставлять емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, а также баллоны с газом.

Газобаллонные установки для снабжения кухонных и других плит должны располагаться в ящике у глухого участка наружной стены не ближе пяти метров от входа в дом. Баллонов должно быть не более трех.

У каждого дома в летний период должна стоять бочка с водой. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, их двери нельзя оставлять открытыми.

В сараях и на чердаках, а также в местах, где хранятся горючие материалы, запрещено курить и пользоваться открытым огнем. На чердаках запрещается хранить горючие жидкости и материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи.

Запрещается топить печи с неисправной дверцей топки или имеющие трещины. Применять для розжига печей бензин, керосин, солярку и другие воспламеняющиеся жидкости тоже нельзя.

Для устранения любых неисправностей нужно обращаться в организации, имеющие лицензию, а не к случайным людям.

Ранее сообщалось, что жителей дач в Подмосковье стало на 10–15% больше.