Жителей дач в Подмосковье стало на 10–15% больше из-за пандемии

Жителей, переехавших в загородные дома Подмосковья, стало на 10–15% больше с прошлой весны. Причиной для прироста оказалась пандемия.

Например, в села приехали около 300 тысяч жителей. Об этом РИАМО сообщил председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Многие перешли на удаленную работу и после возобновления обычного режима решили жить в своем доме, стали проводить в Подмосковье выходные и отпуска Никита Чаплин.

Но назвать точные цифры, по словам Чаплина, довольно трудно, поскольку многие сейчас живут на два дома — как в городе, так и за его чертой.

Вместе с тем председатель Союза дачников региона рассказал, что около 10% жителей достроили или реконструировали дома в загородных местах, превратив их в жилые.

Чаплин сообщил и о том, что пандемия привела к росту спроса на дачных рабочих до 40% в Подмосковье.

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