Подмосковный СК возбудил дело после публикации в соцсети ролика с пропагандой фашизма

Подмосковный СК возбудил дело о пропаганде фашизма в соцсети. Сейчас следователи разыскивают пользователя, который опубликовал ролик, искажающий историю Великой Отечественной войны.

О расследовании дела по части 1 статьи. 354.1 УК РФ сообщила представитель главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, ролик на латышском языке был опубликован в одной из соцсетей 16 марта прошлого года. Запись содержала пропаганду фашизма и искажение исторических фактов Великой Отечественной войны.

Ролик отправили на психолого-лингвистическую судебную экспертизу, которая подтвердила, что запись направлена на реабилитацию нацизма. После этого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливается личность человека, который опубликовал запись.

Ранее скандал вокруг искажения истории Великой Отечественной войны произошел в Приморье, где мать ученицы одной из школ города Артема обвинила преподавательницу в оскорблении ветеранов. Теперь учительница собирается отстаивать свою честь в суде.