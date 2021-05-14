Учителя из Приморья обвинили в оскорблении ветеранов Великой Отечественной войны

Учительницу истории школы №35 в Артеме обвинили в том, что она оскорбила ветеранов Великой Отечественной войны. Претензии в адрес педагога выдвинула мать одной из учениц.

О конфликте сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Мать девочки написала на своей странице в Instagram о том, что учительница заявила, что выжившие и ныне живущие ветераны Великой Отечественной войны якобы являются трусами, которые сбежали с полей битв.

Публикация вызвала широкий резонанс. После этого преподавателя вызвали в управление образования администрации. Там женщина представила свой взгляд на то, что произошло на уроке. Были проверены методические документы хода урока, опрошены ученики. Беседу провели с матерью школьницы.

Оказалось, что заявления об оскорблении ветеранов не соответствует действительности. Скандальный пост был удален из Instаgrаm. Помимо этого, мать девочки опубликовала новый пост с извинениями.

Однако этого оказалось недостаточно. Теперь учительница собирается отстаивать свою честь в правовом поле и может обратиться в суд.