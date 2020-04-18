Подмосковных врачей стали селить в гостиницы, чтобы обезопасить их семьи. Условия показали на видео

Подмосковные врачи днем и ночью борются за жизни пациентов, которые заразились коронавирусом. Медики чаще всех сталкиваются с опасной инфекцией. Чтобы их семьи были в безопасности, специалистов, работающих с COVID-19, стали бесплатно селить в гостиницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показал, в каких условиях сейчас проживают медики, которые вынуждены находиться на расстоянии со своими семьями.

Регион взял на себя не только оплату жилья для врачей. Работающим с COVID-19 специалистам помогают с едой и поездками на работу.

«По решению президента медики получат дополнительную доплату, ранее мы выделили деньги и из регионального бюджета. Но все понимают, что врачи сейчас работают не ради денег», — написал Андрей Воробьев в Instagram и поблагодарил всех, кто рискует своим здоровьем ради спасения других людей.

В Подмосковье сейчас действует режим самоизоляции. Жителям региона рекомендовали оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса. Выходить из дома сейчас можно в ближайший магазин или аптеку. Также можно выгулять питомца или выбросить мусор. А вот для передвижения на личном или общественном транспорте уже понадобится цифровой пропуск в виде QR-кода.

Московская область находится на втором месте по числу выявленных случаев коронавируса в России. По состоянию на 18 апреля было зафиксировано 3954 случая инфицирования в регионе. 126 пациентов успешно вылечились. 40 человек умерли от COVID-19.