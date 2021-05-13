Подмосковные школы проверят на антитеррористическую защищенность после трагедии в казанской школе

Все школы Московской области проверят на безопасность после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщил сайт главного управления региональной безопасности Московской области.

«Проверки пройдут, чтобы убедиться, что во всех образовательных учреждениях соблюдаются меры антитеррористической защищенности. Такая работа уже организована», — приводит сайт слова заместителя председателя правительства Подмосковья, главы ведомства Романа Каратаева.

По его словам, сейчас работники школ проверяют сигналы о странном поведении подростков и выявляют тех, кто потенциально может входить в группы риска. Ведомство разработало методические рекомендации по предотвращению и профилактике нападения на школы. В них есть информация о психологических портретах стрелков и о действиях при нападении.

В регионе также мониторят страницы подростков в соцсетях для определения асоциального поведения.

11 мая житель Казани Ильназ Галявиев пришел в школу, в которой учился, и начал стрелять по людям из ружья. Погибли девять человек. 23 получили ранения. СК завел дело о массовом убийстве. Накануне казанского стрелка, который сдался силовикам, отправили в СИЗО на два месяца. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского в Москве.