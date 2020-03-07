Подмосковные инфоцентры для туристов стали претендентами на звание лучших в России

В России объявили конкурс на лучший туристско-информационный центр (ТИЦ). За первое место борются многие регионы страны, в том числе и Московская область. Подмосковье выдвинуло пять претендентов на победу.

Онлайн-голосование и конкурс проводит «Национальный календарь событий». Московская область выдвинула на премию пять центров: ТИЦ городского округа Павловский Посад, ТИЦ «Подмосковье» города Дмитрова и ТИЦ Клина. Еще заявлены центры Зарайска и «Наше Подмосковье», который находится в Домодедово.

Туристско-информационный центр в аэропорту можно найти на втором этаже. Он стоит в общей зоне международного аэровокзала и работает ежедневно. ТИЦ не только продвигает туристический бренд Подмосковья, но и помогает пассажирам. Путешественники могут узнать о туристических маршрутах, интересных объектах и местах, где можно попробовать вкусные блюда.

Кроме Московской области, в конкурсе участвуют претенденты от Смоленской, Рязанской и Тульской областей, Ярославля, Воронежа, Переславля-Залесского. Проголосовать за лучший ТИЦ можно до 9 марта. Для этого необходимо зайти на сайт и пройти авторизацию через соцсети.