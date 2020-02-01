Домодедово запустил свой онлайн-магазин с товарами из duty free. Там точно дешевле?

Домодедово первым из российским аэропортом создал свою онлайн-площадку для покупок товаров из duty free. Задача — помочь сэкономить и развязать руки пассажирам, которые теперь могут забрать свои заказы после прилета и не бояться ограничений на ручную кладь. «360» разбирался, насколько это выгодно.

Купить дома — забрать в аэропорте

Купить товары можно на сайте market.dme.ru. По сути, это выглядит как предварительный заказ: товары можно забронировать на сайте, а забрать в аэропорту при вылете или прилете, как удобно. Отличие в том, что, если бронировать на сайте, будет засчитана скидка к и так сниженной цене, которая установлена в магазине беспошлинной торговли.

Источник фото: market.dme.ru

Как пояснил представитель Домодедово газете «Известия», пока что заработал первый этап внедрения платформы. Потом появится сервис коллективной покупки, чтобы пассажиры могли оформлять заказ вместе с друзьями.

На сайте, как и в обычном магазине, представлены алкоголь, парфюмерия, сладости и косметика. Для удобства покупателей есть раздел топ продаж, куда попадают самые популярные товары.

Дешевле, но не точно

Судя по указанным ценам, с помощью онлайн-магазина Домодедово действительно можно сэкономить. Например, один литр виски Grant’s Family Reserve там можно купить за 14,88 евро (1056 рублей по нынешнему курсу). В среднем же, цена на него в Москве составляет 1985 рублей.

Одна из самых популярных позиций на сайте — 100 миллилитров Moschino Funny. Духи продаются за 27,90 евро (1980 рублей). В обычном онлайн-магазине их в среднем можно купить за три тысячи рублей, а в популярных сетях их стоимость превышает пять тысяч.

Но не все так однозначно. Тушь Volume Effet Faux Cils от Yves Saint Laurent на сайте Домодедово стоит 26,97 евро (1914 рублей), и это ниже чем средняя обычная цена. Но в большинстве магазинов сейчас на нее проходят скидки, так что купить можно дешевле и без заезда в аэропорт.

А из сладостей в аэропортах обычно покупают большие наборы, которых нет в большинстве сетевых магазинов. Так что фанатам Haribo или Toblerone новая услуга точно понравится.

Расширение опыта

Аэропорты Шереметьево и Пулково тоже думают добавить подобные магазины. В некоторых российских аэропортах уже сейчас можно оформить заказ онлайн, но через посредника. У Домодедово же появилась собственная площадка. В Пулково свой сервис может заработать до начала летнего сезона.

И хотя Домодедово стал первым в России, в мировой практике аэропорт точно не ничего не открыл. Онлайн-сервисы работают в крупнейших аэропортах: лондонском Хитроу, Чанги в Сингапуре, Франкфурта. Там можно сэкономить до 30%. А еще в них больше товаров: кроме уже перечисленных, в магазинах этих аэропортов можно закупиться техникой, сумками, обувью, очками, подарками и товарами для детей.

Но по отдельным позициям Домодедово своим заграничных конкурентов опережает. Так что перед поездкой и покупкой цены лучше сравнить.