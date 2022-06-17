Подмосковье вошло в тройку лидеров по инвестиционной привлекательности. Помогло снижение административных барьеров

Московская область впервые заняла третье место в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). В целом по стране, несмотря на пандемию и кризис, отметили подъем инвестиционного климата. Все дело в снижении административных барьеров, которое позволяет тратить время на действительно важные для развивающегося бизнеса вопросы, а не на бумажную волокиту.

На юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме Агентство стратегических инициатив традиционно обнародовало Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в России. Первое место по привлекательности и комфортности для бизнеса заняла Москва, второе — Татарстан, а на третьем оказалась Московская область.

Рейтинг оценивает усилия региональных властей, которые предпринимаются для того, чтобы условия ведения бизнеса стали наиболее благоприятными для развития предпринимательства. Также выявляют и лучшие практики регионов, которые впоследствии могут перенять во всей стране.

Результаты этого года вполне ожидаемы, так как страна активно работала на поддержку бизнеса после пандемии. Но в будущем году, по мнению независимого аналитика по вопросам экономики Дмитрия Адамидова, показатели могут кардинально измениться.

«В связи с тем, что сейчас происходят геополитические сдвиги, поворот на восток может изменить инвестиционную карту. Сейчас Дальний Восток и Сибирь приобретают совершенно иное измерение ввиду того, что у нас и переориентируются товарные потоки, и мы начинаем ресурсы продавать по-другому», — объяснил он.

В следующем году из-за изменения цепочки поставок и переориентации рынка могут также подняться в рейтинге южные регионы, которые раньше не были избалованы инвесторским вниманием.

«Все динамично меняется, поэтому мне кажется, что сюрпризы еще будут, просто мы увидим это через год», — подчеркнул он.

Подмосковье для людей и бизнеса

Подмосковье в 2022 году заняло третье место в рейтинге АСИ. Эксперты единогласно признали, что это весомое достижение — еще в 2021 году Московская область занимала только седьмое место.

Такой рывок стал возможен благодаря действиям подмосковного правительства, которое прилагает все возможные усилия, чтобы сделать регион максимально комфортным для жизни и ведения бизнеса. Особенно Дмитрий Адамидов подчеркнул работу в области борьбы с административными барьерами и налогового администрирования.

При этом проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил, что у регионов не так много полномочий в области проверок: почти все, что касается налогов, соблюдения природоохранного законодательства, технической безопасности, вопросов, связанных с трудовым законодательством, находится в ведении федеральных властей.

Тем не менее региональные власти могут сокращать административные барьеры в части предоставления пакета документов — например, при подключении к электрическим сетям, газовой сети, при выделении площадей для строительства и так далее.

«Создавая возможность попользоваться региональной инфраструктурой, Московская область привлекает бизнес, потому что на этапе развития бизнеса самые большие вложения идут именно в формировании инфраструктурных основ — газа, электричества, водоотведения, выделения площадок для технического строительства», — добавил он.

Удобство вместо бюрократии

Снижение административных барьеров — одно из ключевых достижений Московской области в части улучшения инвестиционного климата. В рамках этой программы предпринимателям стараются облегчить взаимодействие с различными надзорными ведомствами и свести бюрократические процессы к необходимому минимуму.

К тому же большую часть приемных ведомств переводят в онлайн, чтобы предпринимателям не приходилось ходить по кабинетам чиновников, а можно было получить все документы и необходимые консультации удаленно в любое удобное время.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина привела пример такого решения: вместо личной проверки чиновниками предприниматели могут пройти процедуру самообследования.

«Сейчас не чиновник приходит к бизнесмену, а бизнесмен имеет право пройти самоконтроль в электронном виде и получить декларацию, на основании которой в ближайшие три года к нему никто не придет», — объяснила она.

Для этого в Подмосковье создали специальное приложение, в котором есть подробная инструкция о том, как быстро и легко пройти процедуру. В разделе «Бизнес» на региональном портале «Госуслуги» нужно выбрать опцию «Пройти самообследование» и заполнить форму.

Через сутки в личном кабинете предпринимателя появится ссылка на скачивание приложения и подробная инструкция по установке. Программу можно запустить на любом гаджете и ПО.

Например, есть физкультурно-оздоровительный комплекс, раз в три года он должен проверяться. Сейчас 24/7 в любое удобное время директор этого комплекса может по чек-листу, который есть в приложении, сфотографировать по периметру фасад, цоколь, окна, крышу, какие-то внутренние коммуникации. Это все попадает в систему, инспектор просматривает фото и приложенные документы и дает заключение Ирина Каклюгина вице-губернатор Подмосковья.

При этом, по мнению Дмитрия Адамидова, до совершенства Подмосковью, как и другим российским регионам, еще далеко — работы предстоит много.

«Сейчас в Подмосковье амбициозный губернатор, у него достаточно хороший аппаратный вес. Но развитие — это процесс постоянного усовершенствования, и он еще далек от завершения. Мы находимся где-то примерно на середине пути», — заключил он.