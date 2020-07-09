Подмосковье вошло в топ-5 регионов по привлекательности инвестиций в рейтинге АСИ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) составило новый рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов России. Московской области удалось подняться сразу на две строчки и занять пятое место.

Результаты Национального инвестиционного рейтинга озвучили на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Лидирующую строчку сохранила Москва, второе место занял Татарстан. Третья позиция у Тульской области, а четвертым стал Санкт-Петербург.

Подмосковье оказалось на пятом месте рейтинга. Регион улучшил свои результаты, поднявшись с седьмого места. Перед этим области два года подряд отдавали девятую строчку, включая в десятку лучших субъектов с точки зрения инвестиционной привлекательности для предпринимателей.

Сам Национальный инвестиционный рейтинг впервые появился в 2014 году. Тогда участие принимал всего 21 регион. Спустя два года специалисты составляли рейтинг, оценивая уже все российские регионы.

Традиционно результаты исследований объявляли на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В этом году правила пришлось изменить из-за ситуации с коронавирусом. Форум отменили из соображений безопасности, поэтому рейтинг озвучил президент во время онлайн-совещания.