Подмосковье вошло в топ-3 регионов РФ для инвестиций

Московскую область включили в число российских регионов с наилучшим инвестиционным климатом. Она вошла в первую тройку медиарейтинга от Агентства стратегических инициатив.

Подмосковье оказалось на втором месте по итогам 2019 года, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу АСИ. Первое досталось Приморскому краю, а третье — Краснодарскому. В топ-5 медиарейтинга вошли Республика Саха и Санкт-Петербург.

В АСИ уточнили, что на позицию Московской области в рейтинге влияние оказало роуд-шоу инвестиционной привлекательности во французском Лионе. На нем подмосковная делегация встретилась с региональными представителями бизнеса. После мероприятия инвесторы из Франции планируют развивать свои предприятия на территории Подмосковья.

В определении позиций Приморья и Краснодарского края свою роль сыграли Восточный экономический форум и публикации, посвященные работе Российского инвестиционного форума. Первый состоялся во Владивостоке в сентябре, а второй — в Сочи в феврале.

Специалисты АСИ составляют медарейтинг в содействии с коммуникационной группой Publicity. Основой для него являются данные компании «Медиалогия». Формируется рейтинг с учетом упоминаний в федеральных и региональных СМИ деятельности, которая направлена на улучшение инвестиционного и делового климата регионов РФ.