Общество 05 марта 2024, 20:58 Подмосковье вошло в число лидеров по площади расселенного жилья ФРТ: Подмосковье вошло в топ-10 по площади расселенного аварийного жилья Медиасток.рф

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Активная работа по расселению аварийных домов продолжается в России благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Подмосковье вошло в число лидеров в этой сфере, сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

Фонд направил в регионы 435,64 миллиарда рублей для расселения аварийных домов. С 2019 года в субъектах России площадь непригодного жилья сократилась на 11,41 миллиона квадратных метров. В число лидеров по площади расселения аварийных домов вошла Московская область — она оказалась на 10-м месте с 281,2 тысячи квадратных метров.

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На первом месте по этому показателю оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Также в список лидеров вошли Якутия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская, Иркутская, Архангельская области и Красноярский край.

«Главная цель программы — улучшить качество жизни граждан, переселить людей из аварийных домов, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания», — напомнил Шагиахметов.

В феврале 2024 года подмосковный Минстрой получил 188 обращений. Многие из заявлений касались сроков и механизмов расселения аварийных зданий.